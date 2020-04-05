Karantinadaki mahallenin ihtiyacını "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor
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Şanlıurfa, Jandarma, Güncel

Karantinadaki mahallenin ihtiyacını "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Kırmit Mahallesi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasının ardından bu mahalledeki vatandaşların acil ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

05.04.2020 17:37 | Son Güncelleme: 05.04.2020 17:38
Karantinadaki mahallenin ihtiyacını 'Vefa Sosyal Destek Grubu' karşılıyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Kırmit Mahallesi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınmasının ardından bu mahalledeki vatandaşların acil ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Kırsaldaki Kırmit Mahallesi'nde karantina uygulaması nedeniyle önlem alan jandarma ekipleri, mahalleye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

İhtiyaçlarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak bildiren vatandaşların acil ihtiyaçları Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş başkanlığındaki "Vefa Sosyal Destek Grubu" bünyesinde oluşturulan ekiplerce karşılanıyor.

Bildirilen ihtiyaçlar, destek grubu tarafından kısa sürede karşılanarak karantina altındaki mahallenin girişine getiriliyor. Malzemeler, güvenlik güçlerince oluşturulan kontrol noktasında talepte bulunan kişiye teslim ediliyor.

Karantinadaki mahallenin ihtiyacını 'Vefa Sosyal Destek Grubu' karşılıyor

Kaynak: AA

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Karantinadaki mahallenin ihtiyacını "Vefa Sosyal Destek Grubu" karşılıyor
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