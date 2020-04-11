Karantinadaki mahallelere gıda yardımı yapıldı Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ilçede karantinaya alınan mahallelerde yaşayan vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.

Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından ilçede karantinaya alınan mahallelerde yaşayan vatandaşlara gıda yardımı yapıldı.

Safranbolu ilçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Bağcığaz köyü Rahmanoğlu Mahallesi, Cücahlı köyü Sarıoğlu Mahallesi ve Tintin köyü Aliköseler Mahallesi'nde halk sağlığını riske atmamak için uygulanan karantina sonucu evlerinde kalan vatandaşlara, Safranbolu Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gıda paketleri ulaştırıldı.

Ekipler, hazırladıkları gıda kolilerini mahallenin girişinde oluşturulan kontrol noktasına bıraktı.

Karantinaya alınan mahallelerde incelemelerde bulunan Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, yaptığı açıklamada, 3 mahallede tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pozitifli vakalar ve temas ettikleri kişilerin olması nedeniyle mahallelerin karantina altına alındığını söyledi.

Evlerinden ve köylerinden çıkamayan vatandaşları mağdur etmemek için ayrı ekipler oluşturduklarını belirten Ürkmezer, "Bu ekiplerimizle koordineli bir şekilde karantina altındaki her haneye ilk etapta gıda paketi ulaştırdık. Ayrıca herhangi bir mağduriyete fırsat vermemek için Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerimiz karantina altındaki vatandaşlarımızla sürekli iletişim halinde olacaklardır." dedi.

Kaynak: AA