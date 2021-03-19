Karantinadaki mahallede dehşet saçan bıçaklı saldırgan tutuklandı
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Karantinadaki mahallede dehşet saçan bıçaklı saldırgan tutuklandı

19.03.2021 13:40 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:49
Karantinadaki mahallede dehşet saçan bıçaklı saldırgan tutuklandı

Tokat'ta karantinadaki mahallede evinden çıkan şahsı 37 yerinden bıçaklayan Murat K. (35) tutuklandı.

Tokat'ta karantinadaki mahallede evinden çıkan şahsı 37 yerinden bıçaklayan Murat K. (35) tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay; Erbaa içesinde karantinada olan Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde dün meydana geldi. Murat K. boşanma aşamasında olan eşi D.K ile ilişkisi olduğunu düşündüğü Abdullah K.'yı evinden çıktığı esnada apartmanın önünde bıçakladı. Defalarca bıçaklanan şahıs ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 37 yerinden bıçaklanan şahıs Tokat Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı Polis ekipleri tarafından olay yeri yakınlarında yakalanan zanlı ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından Erbaa Adliyesine sevk edildi. Murat K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çamlıbel T tipi cezaevine gönderildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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