Karantinadaki mahallede bıçaklı saldırı; eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla 38 yerinden yaraladı
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Karantinadaki mahallede bıçaklı saldırı; eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla 38 yerinden yaraladı

18.03.2021 16:18 | Son Güncelleme: 18.03.2021 16:49
Karantinadaki mahallede bıçaklı saldırı; eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla 38 yerinden yaraladı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, koronavirüs nedeniyle karantina uygulanan mahallede M.K. (35), boşanma aşamasında olduğu D.K. adlı karısıyla ilişki yaşadığı iddiasıyla tartıştığı A.K.'yi (42) sokak ortasında 38 yerinden bıçakladı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, koronavirüs nedeniyle karantina uygulanan mahallede M.K. (35), boşanma aşamasında olduğu D.K. adlı karısıyla ilişki yaşadığı iddiasıyla tartıştığı A.K.'yi (42) sokak ortasında 38 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan A.K., hastaneye kaldırılırken, M.K. de gözaltına alındı. 

Olay, sabah saatlerinde, koronavirüs vakaları nedeniyle karantina uygulanan Ertuğrul Gazi Mahallesi'ndeki Yapraklı Sokak'ta meydana geldi. Evinden çıkan A.K., Ankara'dan gelen M.K. ile yolda karşılaştı. M.K., boşanma aşamasındaki eşi D.K. ile A.K.'nin ilişkisi olduğunu iddia edince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüştü. M.K., A.K.'yi önce boğazından daha sonra vücudunun 37 yerinden yaraladı. A.K., kanlar içinde yere yığılırken, M.K. de olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı A.K., ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.K., buradaki müdahalenin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.M.K. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. 


Karantinadaki mahallede bıçaklı saldırı; eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla 38 yerinden yaraladı
Karantinadaki mahallede bıçaklı saldırı; eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla 38 yerinden yaraladı
Karantinadaki mahallede bıçaklı saldırı; eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla 38 yerinden yaraladı
Karantinadaki mahallede bıçaklı saldırı; eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla 38 yerinden yaraladı
Karantinadaki mahallede bıçaklı saldırı; eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla 38 yerinden yaraladı
Karantinadaki mahallede bıçaklı saldırı; eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla 38 yerinden yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim UĞUR

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