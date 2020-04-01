Karantinadaki köylerde güvenlik ekipleri 24 saat nöbet tutuyor Sivas'ın Akıncılar, Koyulhisar ve Suşehri ilçelerine bağlı 7 köyün girişinde jandarma ekipleri 24 saat nöbet tutuyor.

Sivas'ın Akıncılar, Koyulhisar ve Suşehri ilçelerine bağlı 7 köyün girişinde jandarma ekipleri 24 saat nöbet tutuyor.

Karantina altında bulunan köyler arasında yer alan Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köyünün giriş ve çıkışında bulunan jandarma ekipleri, vatandaşların karantina altına alınan köye giriş ve çıkışına izin vermiyor.

Köylerinden çıkmalarına izin verilmeyen Şenbağlar köylüleri, gündelik işlerini evlerinin çevresinde görürken, market ve diğer ihtiyaçlarını ise 112,155 veya 156 numaralı telefonlarını arayarak "Vefa Sosyal Destek Grupları"na bildiriyorlar.

Kaynak: AA