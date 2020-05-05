Karantinadaki kız öğrencinin doğum gününü kutladılar

Karantinadaki kız öğrencinin doğum gününü kutladılar Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Kızılay Gönüllü gençler, Kozlu İlçesinde karantinada olan Tıp Fakültesi öğrencisi Nilüfer Güldürmezin doğum gününü kutladı.

Karantinadaki kız öğrencinin doğum gününü kutladılar

ZONGULDAK - Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Kızılay Gönüllü gençler, Kozlu İlçesinde karantinada olan Tıp Fakültesi öğrencisi Nilüfer Güldürmezin doğum gününü kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı çalışmasıyla Azerbaycan'dan 184 ve Suudi Arabistan 176 Türk vatandaşı önce uçakla önce Ankara'ya ardından da Zonguldak'a getirilmişti.

Otobüslerle Ankara'dan yola çıkan Türk vatandaşları, Kozlu ilçesindeki KYK'ya ait öğrenci yurduna yerleştirilerek karantina altına alındı.

Ardından Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve Kızılay Gönüllü gençler Azerbeycandan gelerek karantinaya alınan Tıp Fakültesi öğrencisi Nilüfer Güldürmezin doğum günü olması sebebiyle süpriz doğum günü yapıldı. Pasta ve mumları karşısında gören Güldürmez'in mutluluğu gözlerinden okundu.

Öte yandan Tıp Fakültesi öğrencisi Nilüfer Güldürmez doğum gününü unutmayan Gençlik Spor Bakanı Dr.

Kaynak: İHA