- Karantinadaki İtalya'da evinden çıkamayan halk pencerelerde şarkı söylüyor
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İtalya, Güncel

- Karantinadaki İtalya'da evinden çıkamayan halk pencerelerde şarkı söylüyor

- Karantinadaki İtalya'da evinden çıkamayan halk pencerelerde şarkı söylüyor Korona virüs sebebiyle karantina altında bulunan İtalya'da evlerinden çıkamayan halk balkon ve pencerelerde şarkı söylüyor.

14.03.2020 14:29 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:34
- Karantinadaki İtalya'da evinden çıkamayan halk pencerelerde şarkı söylüyor

- Karantinadaki İtalya'da evinden çıkamayan halk pencerelerde şarkı söylüyor

ROMA - Korona virüs sebebiyle karantina altında bulunan İtalya'da evlerinden çıkamayan halk balkon ve pencerelerde şarkı söylüyor.

İtalyan'da sokaklar günün her saatinde şarkı sesleri yankılanıyor. Evlerinden çıkamayan İtalyanlar, dayanışma içinde günlerini sürdürmeye çalışıyor. Balkon ve pencerelere çıkıp şarkı söyleyen İtalyan halkı 'pes etmeyin' çağrısı yapıyor.

Korona virüs (Covid-19) nedeniyle çok sıkı tedbirlerin uygulandığı İtalya'da 1 bin 266 ölü ve 17 bin 660 vaka bulunuyor.

- Karantinadaki İtalya'da evinden çıkamayan halk pencerelerde şarkı söylüyor

Kaynak: İHA

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- Karantinadaki İtalya'da evinden çıkamayan halk pencerelerde şarkı söylüyor

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