İtalya'da karantina sebebiyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar, pencerelerde şarkı söylüyor Koronavirüs salgınının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da, karantina altında oldukları için evden çıkamayan halk pencerelerden şarkı söyleyerek vakit geçiriyor.

Bugüne kadar koronavirüs salgını sebebiyle tüm şehirlerin karantina altına alındığı ilk ülke olan İtalya sokaklarında günün her saatinde şarkı sesleri yankılanıyor.

İTALYA'DA HALK 'PES ETMEYİN' ÇAĞRISI YAPIYOR

Karantina yüzünden evlerinden çıkamayan İtalyanlar, dayanışma içinde günlerini sürdürmeye çalışıyor. Balkon ve pencerelere çıkıp şarkı söyleyen İtalyan halkı 'pes etmeyin' çağrısı yapıyor. Koronavirüs (Covid-19) salgını için çok sıkı tedbirlerin alındığı ülkede 1 bin 266 ölü ve 17 bin 660 vaka bulunuyor.

Kaynak: İHA