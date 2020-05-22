Karantinadaki işçilerin bayram sevinci
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Karantinadaki işçilerin bayram sevinci

Karantinadaki işçilerin bayram sevinci Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Kuveyt'ten Tokat'a getirilerek karantinaya alınan 280 Türk işçiden 265'i bayram öncesinde evlerine gönderildi.

22.05.2020 12:53 | Son Güncelleme: 22.05.2020 12:58

Karantinadaki işçilerin bayram sevinci

TOKAT - Korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında Kuveyt'ten Tokat'a getirilerek karantinaya alınan 280 Türk işçiden 265'i bayram öncesinde evlerine gönderildi.

Kuveyt'ten Türkiye'ye getirilen 280 işçi Tokat'ta KYK yurtlarında 14 gün süre ile misafir edildi. Karantina sürecinde korona virüs testleri pozitif çıkan 43 kişiden'den 28'i taburcu edildi. Taburcu edilenlerle birlikte yurtlarda kalan işçiler otobüslerle memleketlerine gönderildi. Şehit Aydoğan Aydın Öğrenci yurdundan çıkışta çam fidanı hediye edilen işçiler görevlilere teşekkür etti. Vatandaşlardan Selim Kaplan, bayramı evlerinde geçirecekleri için mutlu olduklarını ifade ederek, "Sevinç var ailemize kavuşuyoruz. Buradakiler de bir ailemizdi. Hepimiz kardeşiz, devletimizde milletimizde sağolsun" dedi.

Karantinadaki işçilerin bayram sevinci

Kaynak: İHA

Manşet

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