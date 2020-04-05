Karantinadaki işçilere moral vermek için Tokat sarması oynadılar Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Cezayir'den getirilen ve Tokat'ta karantina altına alınan işçilere, yurt görevlileri Tokat sarması oynayarak moral verdi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında işçi olarak çalıştıkları Cezayir'den getirilen ve Tokat'ta karantina altına alınan işçilere, yurt görevlileri Tokat sarması oynayarak moral verdi. Cezayir'den getirilen 320 Türk işçi, Tokat'ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı yurtlarda karantinaya alındı. KYK Mehmet Emin Tokadi ve Şehit Aydoğan Aydın öğrenci yurtlarındaki görevli 4 personel, işçilere moral vermek için kente has oyun havası Tokat sarması oynadı. Tulumlu ve maskeli Tokat sarması oynayan görevliler eğlenceli görüntüler oluşturdu. Kaynak: AA