Karantinadaki işçilerden videolu teşekkür
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Karantinadaki işçilerden videolu teşekkür

- Karantinadaki işçilerden videolu teşekkür Kuveyt'ten getirilen ve Isparta'daki öğrenci yurdundan karantinaya alınan işçiler, çektikleri videolarla ilgi ve alakalarından dolayı yetkililere teşekkür ettiler.

Karantinadaki işçilerden videolu teşekkür
27.04.2020 19:11 | Son Güncelleme: 27.04.2020 19:13

- Karantinadaki işçilerden videolu teşekkür

ISPARTA - Kuveyt'ten getirilen ve Isparta'daki öğrenci yurdundan karantinaya alınan işçiler, çektikleri videolarla ilgi ve alakalarından dolayı yetkililere teşekkür ettiler.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında 17 Mart'ta Kuveyt'ten uçakla Türkiye'ye getirilen 75 işçi, Isparta'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Murad Hüdavendigar Erkek Öğrenci Yurdu'nda 14 gün süreyle karantinaya alınmıştı. İşçilerin karantina süresi 1 Mayıs itibariyle sona erecek. Yurda geldikleri ilk günden beri ilgi ve alakadan memnun kalan işçiler, duygularını çektikleri videolarla anlatarak, yetkililere teşekkür ettiler.

Özdemir: "Bizimle çok iyi ilgilendiler"

Barış Özdemir, Kuveyt'ten Türkiye'ye geldiğini belirterek, "Buradan devletimize, milletimize ve sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Hepsinden Allah razı olsun, bizimle çok ilgilendiler. Yemeğinden kolonyasına kadar her ihtiyacımız karşılandı" dedi.

Kocaman: "Türkiye'de olmak gurur verici""

Hamza Kocaman da yaklaşık 10 gündür karantina altında olduklarını söyledi. Türkiye'de olmanın gurur verici olduğunu kaydeden Kocaman, "Her ihtiyacımız için yardımcı olunuyor. İlgi ve alaka mükemmel. İnsan bunları gördükçe gururlanıyor. Devletimizden Allah razı olsun" diye konuştu.

Şen: "Devletimiz her ihtiyacımızı karşılıyor"

Mehmet Şen ise her zaman olduğu gibi Türkiye ile gurur duyduğunu ifade ederek, "Kuveyt'ten geldik. Geldiğimiz ilk günden beri ilgi, alaka ve hassasiyet gayet iyi durumda. Devletimiz yemeğimizden, temizlik ürünlerimize kadar her şeyi karşılıyor. Türk milleti ve Türk devleti var olsun, Ne Mutlu Türküm Diyene" dedi.

Karantinadaki işçilerden videolu teşekkür

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal Haber
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın son paylaşımı duygulandırdı: Baktığın yerdeyim, bende kal
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak takdim eden anlayışı kınıyorum Haber
Son Dakika: Erdoğan'dan İBB'nin dağıttığı kitapçığa sert tepki: Dağıttıkları kitapçıklarla Aleviliği din olarak...
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti Haber
Koronavirüsün insan ömrünü ne kadar kısalttığı netleşti
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık Haber
Nihat Doğan'dan Nur Yerlitaş paylaşımı: Beraber iftar yapacaktık
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti Haber
Hindistan'da koronavirüs sebebiyle bir okulda karantinaya alınan kadına, üç kişi tecavüz etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşcinseller ile ilgili sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı'na destek çıktı
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Benzine 9 kuruş indirim geldi
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Yasağa rağmen sahilde bikinisiyle güneşlenen kadın hakkında tutanak tutuldu
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası
Kim Jong-un'un ölüm haberleri sonrası Çin, K. Kore sınırına yığınak yapıyor iddiası
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu
FIFA, futbolda oyuncu değişikliği hakkını 5'e çıkaran teklifi IFAB'a sundu
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Hapishanede sosyal mesafe kuralı hiçe sayılınca ortaya ürküten görüntüler çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Kazada hayatını kaybeden gencin, okuldaki cenaze provası görüntüleri ortaya çıktı
Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi
Türkleri kızdıracak paylaşım yapan Kim Kardashian, Instagram'dan sansür yedi
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan polis memuru hayatını kaybetti
Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu
Türkiye'de bu işi yapan tek kişi! Balıklarına yem bulamayınca 'böcek fabrikası' kurdu
Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor
Şeyma Subaşı, oruç tutmaya çalışan İtalyan sevgilisi hakkında konuştu: Sadece su içiyor
Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, Ramazan'a özel beslenme ve menü tavsiyelerini paylaştı
Güzellik ve Zayıflama Uzmanı Meltem Şarkışlalı, Ramazan'a özel beslenme ve menü tavsiyelerini paylaştı
En yakın arkadaşı, eski Galatasaraylı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı
En yakın arkadaşı, eski Galatasaraylı Bruma'yı 3 milyon euro dolandırdı
Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi
Öldüğü söylenen Kuzey Kore lideri Kim'in füze denemesinde yaralandığı iddia edildi
Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı
Şubat ayında petrol ithalatı yüzde 10,7 azaldı
Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu
Doğal gaz ithalatı Şubat'ta yüzde 23 artarak 5,2 milyar metreküp oldu
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
Ev hapsinde bulunan Ronaldinho'dan ilk açıklama: Çıkınca anneme kocaman bir öpücük vereceğim
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi
Son Dakika: ABD'de 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 943 artarak 54 bin 877'ye yükseldi
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
İstanbul Bağcılar'da bazı meydan ve caddeler yayalara kapatıldı
Taffarel'den Fatih Terim itirafı: Galatasaray'dan ayrıldığım için bana kızgın
Taffarel'den Fatih Terim itirafı: Galatasaray'dan ayrıldığım için bana kızgın
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Yasak sonrası Esenyurt'taki PTT kuyruğu havadan görüntülendi
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Nisan ayında açlık sınırı 2.374 liraya, yoksulluk sınırı ise 7.732 liraya yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler olacak
Dünya Sağlık Örgütü'nün Türk yetkilisi Dr. Emiroğlu: Aşı için önceliğimiz ulaşım sıkıntısı yaşayan ülkeler...
Ticaretin aksamaması için koronavirüs semptomu göstermeyen tır şoförleri 14 gün karantinada beklemeyecek
Ticaretin aksamaması için koronavirüs semptomu göstermeyen tır şoförleri 14 gün karantinada beklemeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Nur Yerlitaş Murat Dalkılıç Cengiz Kurtoğlu
Spor Arda Turan Ersun Yanal Emre Belözoğlu Lukas Podolski Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Kadın Avrupa Futbolcu Türk Lirası
Şu an buradasınız: Karantinadaki işçilerden videolu teşekkür - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.4.2020 20:01:21. #1.15#
title