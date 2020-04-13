Karantinadaki ikiz kardeşlere hoş geldin sürprizi Ağrı'daki yurtta karantinaya alınan ailenin ikiz çocuklarına sağlık çalışanları ve yurt görevlileri pasta sürpriziyle moral verdi.

Ağrı'daki yurtta karantinaya alınan ailenin ikiz çocuklarına sağlık çalışanları ve yurt görevlileri pasta sürpriziyle moral verdi.

İran'dan gelerek Gürbulak Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Yozgatlı Murat ve Zehre Bekdemir çifti ile ikiz çocukları, sağlık taramasından geçirildikten sonra tedbir amacıyla 14 gün karantinaya alınacakları yurda geçti.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Abdürrahim Arvasi Yurdu'na gelen çiftin 8 yaşındaki ikiz çocukları Derya ve Deniz için yurt görevlileri ve sağlık çalışanları moral vermek amacıyla pasta kesip, oyuncak hediye etti.

Hoş geldin pastasını kesen ikizler alkışlar eşliğinde anne ve babalarıyla birlikte kalacakları odalara yerleştirildi. - AĞRI

Kaynak: İHA