Karantinadaki hastalara aile hekimlerinden sıkı takip
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Karantinadaki hastalara aile hekimlerinden sıkı takip

Karantinadaki hastalara aile hekimlerinden sıkı takip Karantinadaki hastalar aile hekimlerine zimmetlendi, onlar da sıkı takip yaparak her gün arayıp soruyor Yurtdışından gelen her bir vatandaş aile hekimlerine zimmetlendi, aile hekimleri de hikayesi olan vatandaşları tek tek arayıp...

20.03.2020 14:01 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:05
Karantinadaki hastalara aile hekimlerinden sıkı takip

Karantinadaki hastalara aile hekimlerinden sıkı takip

Karantinadaki hastalar aile hekimlerine zimmetlendi, onlar da sıkı takip yaparak her gün arayıp soruyor

Yurtdışından gelen her bir vatandaş aile hekimlerine zimmetlendi, aile hekimleri de hikayesi olan vatandaşları tek tek arayıp karantinaya uyup uymadığını takip ediyor

Sağlık durumunda değişiklik olanlar tedavilerin yapıldığı hastanelere naklediliyor

BURSA - Sağlık Bakanlığı, yurt dışı hikayesi olan vatandaşların iletişim bilgilerini aile hekimleriyle paylaşıyor. Aile hekimleri, yurt dışından gelen vatandaşları tek tek arayıp, karantinaya uyup uymadığını, bir rahatsızlığı bulunup bulunmadığını soruyor. Sağlık durumunda bir değişiklik olanlar, ambulanslarla korona virüs tedavilerinin yapıldığı hastanelere nakil ediliyor.

Korona virüs konusunda alınan tedbirler hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 1 Mart itibariyle yurt dışında gelen kişi sayısının 372 bin olduğunu ve aile hekimleri üzerinden 132 bin kişiye tarama yapıldığını ifade ederken, Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Nilüfer İlçesi 23. Nisan Mahallesinde bulunan 34. No'lu Aile Hekimliği Merkezinde bulunan Uzm. Dr. Sinem Aslan Karaoğlu yurtdışından gelen vatandaşların her gün aranarak kontrol edildiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı'nın destekleriyle kullandıkları sistemde her gün isim listelerinin güncellendiğini ve vatandaşların hangi gün ülkeye giriş yaptığını gördüklerini belirten Uzm. Dr. Karaoğlu, '14 gün boyunca vatandaşlarımızı takip ediyoruz' dedi

'Belirtiler mutlaka haber verilmeli'

Uzm. Dr. Karaoğlu sürecin işleyişi hakkında açıklamalarını şöyle devam etti: "Vatandaşlarımıza öncelikle 14 gün evde kalmalarını ve kendilerini izole etmelerini mutlaka söylüyoruz. Bunlar Covid-19 rehberinde mevcut, biz vatandaşlarımıza bunlarla ilgili bilgiler veriyoruz. Bu süreçte onları takip ediyoruz. Her gün onları arayarak durumları hakkında bilgi alıyoruz. Eğer öksürük, ateş ve nefes darlığı gibi şikayetleri varsa mutlaka yönlendirmelerini yapıyoruz. Onun haricinde grip semptomları varsa mutlaka bize haber vermelerini istiyoruz ve şüphelendiğimiz bir durum olursa onlara 112'yi çağırmalarını ya da mutlaka bize bilgi vermelerini istiyoruz.

'Evde takipleri sağlanıyor'

Telefonla ulaşamadığımız vatandaşlarımıza da tıpkı aşı ve gebelik izlemlerinde olduğu gibi sistemde var olan ikametgah adreslerinden yola çıkarak kişileri evlerinde ziyaret ediyoruz. Eğer evlerinde de bulamazsak yine sistemde var olan akrabalarından onlara ulaşıyoruz. Bir şekilde mutlaka ulaşmaya çalışıyoruz. Yine böyle bir vatandaşımız oldu. Cep telefonunu uçakta unutması sebebiyle ulaşamadık. Bu nedenle yakınlarına ulaşarak vatandaşımızın başka bir ilde gözlem altında olduğunu öğrendik.

Karantinadaki hastalara aile hekimlerinden sıkı takip

Kaynak: İHA

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Karantinadaki hastalara aile hekimlerinden sıkı takip

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