Karantinadaki gurbetçilerden duygulu teşekkür
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Karantinadaki gurbetçilerden duygulu teşekkür

Karantinadaki gurbetçilerden duygulu teşekkür
06.05.2020 16:30 | Son Güncelleme: 06.05.2020 16:30

Ürdün ve Almanya'da Samsun'a getirilerek yurtlarda 14 gün boyunca karantina altında kalan 358 Türk vatandaşının son sağlık kontrolleri Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı.

Ürdün ve Almanya'da Samsun'a getirilerek yurtlarda 14 gün boyunca karantina altında kalan 358 Türk vatandaşının son sağlık kontrolleri Sağlık İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapıldı. Gurbetçilerde karantina sonunda virüs belirtisine rastlanmadı. Yapılan hizmet karşında bazı Türk vatandaşlarının konuşmaları duygusal anlar oluşturdu.

14 gün önce Ürdün ve Almanya'dan karantina altında alınmak üzere 358 Türk vatandaşı Samsun'a getirilmişti. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsünde yer alan Kredi Yurtlar Kurumu(KYK) Münevver Ayaşlı Yurdunda kalan 358 vatandaşın tahliye edilmeden önce son kontrolleri yapıldı. Yapılan son kontroller sonucunda vatandaşların tamamında korona virüs belirtisine rastlanmadı.

14 gün boyunca düzenli olarak öğrenciler ile özel ilgilenen sağlıkçılar karantina altındaki 358 odayı tek tek dolaşarak vatandaşların genel sağlık kontrollerini yaptı. Sağlık sorunu olanlar hekimler tarafından reçete yazılarak tedavi edildi. Karantina altındaki vatandaşların söyledikleri ise duygulandırdı. Yapılan hizmete hayran kalan vatandaşlar üst düzey bir karşılama ve hizmet ile karşı karşıya kaldıklarını ifade ettiler.

"Her gün ateşleri ölçüldü"

Karantina süresi boyunca her bir vatandaş ile ayrı ilgilendiklerini ifade eden karantina yurdunun sorumlu hekimi Dr. Melek Gür, "14 gün önce gelen vatandaşlara burada elimizden geldiğince yardımcı olduk. Bu 14 gün boyunca düzenli ateş takiplerini yaptık. Ayrıca sağlık sorunları için bir revir kurduk. 7/24 aralıksız hizmet verdik. Karantina süreleri doldu. Yarından itibaren sağlıklı bir şekilde evlerine göndereceğiz" dedi.

"Ben böyle ilgi görmedim"

Karantina yurdunda kalan 63 yaşındaki Lütfiye Özborme yapılan hizmet karşında duygulandı. Çok iyi misafir edildiklerini söyleyen Özborme, "Ben böyle ilgi görmedim. Her şeyimizi getirdiler. Bir gün olsun bana teyze demediler, hep teyzeciğim diye hitap ettiler. Allah devletimize zeval vermesin" diye konuştu.

"Tırnak makasıma kadar düşünen devletten Allah razı olsun"

Karantina yurdunda kalan İsmail Hakkı Sarı ise, "Benim tırnak makasıma kadar düşünen devletten Allah razı olsun. Burada harika ağırlandık. Burada kilo aldım diyebilirim. Hiç bir şeyimizi eksik etmediler" şeklinde konuştu.

Diğer karantinadaki vatandaşlar ise 14 gün boyunca uçaktan son güne kadar en iyi şekilde ağırlandıklarını, bu süreçte düzenlenen çeşitli etkinliklerden hiç sıkılmadıklarını dile getirdiler.

Münevver Ayaşlı Yurdunda kalan Tanzanya'dan 153 ve Kenya'dan 119, toplamda 272 Türk vatandaşının ise karantina süreci devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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