Karantinadaki görme engelli ve down sendromlu Songül'e doğum günü sürprizi

KARS'a 1.5 hafta önce Malta'dan getirilerek Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü öğrenci yurdunda karantinaya alınan görme engelli ve down sendromlu Songül Şahin'e doğum günü sürprizi yapıldı.

KARS'a 1.5 hafta önce Malta'dan getirilerek Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü öğrenci yurdunda karantinaya alınan görme engelli ve down sendromlu Songül Şahin'e doğum günü sürprizi yapıldı.

Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Malta'dan getirilerek karantina altına alınan vatandaşları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çalışanları yalnız bırakmıyor. Onlar için çeşitli eğlenceler düzenleyen görevliler, görme engelli ve down sendromlu Songül Şahin için de doğum günü düzenledi. Görevliler, ellerinde pastayla çaldıkları kapıyı açan Şahin'in doğum gününü şarkılarla kutladı.

Mumları üfleyen Songül Şahin ise karantina altında en büyük mutluluğu yaşadığını söyledi. Şahin, "İnşallah bu süre bittiğinde evimize gideceğiz. Burada kaldığımız süre içinde bizimle yakından ilgilenen ve bizlere yalnızlığı yaşatmayan tüm görevlilerimize devletimize sonsuz teşekkür ediyorum" dedi.

Bir doğum günü sürprizi de Malta'dan gelen Orhan Atmaca için yapıldı.

Kaynak: DHA