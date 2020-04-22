Karantinadaki covid-19 şüphelisi: Burası 5 yıldızlı otel gibi
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Karantinadaki covid-19 şüphelisi: Burası 5 yıldızlı otel gibi

Karantinadaki covid-19 şüphelisi: Burası 5 yıldızlı otel gibiAKDENİZ Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, Covid-19 şüphesiyle hastanede karantinaya alındı.

22.04.2020 15:41 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:48
Karantinadaki covid-19 şüphelisi: Burası 5 yıldızlı otel gibi

Karantinadaki covid-19 şüphelisi: Burası 5 yıldızlı otel gibi

AKDENİZ Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, Covid-19 şüphesiyle hastanede karantinaya alındı. 5 yıldızlı otel konforundaki odasının görüntüsünü paylaşan Baz, 'Rahatım yerinde her şey çok güzel. Televizyon biraz küçük, keşke o da büyük olsaydı" dedi. Baz'ın televizyonla ilgili esprisi gülümsetti.

Antalya'da oturan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, 10 gündür dinmeyen şiddetli öksürük ve ateş nedeniyle dün özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan tetkiklerde ilk önce zatürre teşhisi konulan Baz, ilaçlar verilerek evine gönderildi. İlaç kullanmasına rağmen hastalığın şiddeti artan Baz, bu kez pandemi hastanelerinden biri olan Kepez Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada alınan ilk Covid-19 örneğinde Baz'ın testi pozitif çıktı.

'TELEVİZYON KEŞKE BİRAZ BÜYÜK OLSAYDI'

Hastaneye yatışı yapılan ve kendisine oda tahsis edilen Demet Çileli Baz'a, ikinci bir test yapıldı. Ağız ve burundan alınan örneklerdeki testin sonucu negatif çıktı. Karantinaya alınan Demet Çileli Baz, hastanedeki ortamını sosyal medya hesabından canlı yayınlayarak takipçileriyle paylaştı. 5 yıldızlı otel odası konforunda hazırlanan odayla ilgili Baz, 'Kaldığım odayı çok soranlar oldu. Tek kişilik odalarda kalıyoruz. Buzdolabımız, televizyonumuz, yatağımız, banyo ve duşumuz, internetimiz mevcut. Yani samimi söylüyorum 5 yıldızlı otel gibi burası. Dün karantinaya alındım ama buna karantina denir mi bilmiyorum. Televizyonumuz biraz küçük, keşke büyük olsaydı" dedi. Baz'ın televizyon esprisi ise takipçilerini güldürdü.

Demet Çileli Baz'ın 40 gündür evde olduğu ve dışarı hiç çıkmadığı, buna rağmen Covid-19 testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Karantinadaki covid-19 şüphelisi: Burası 5 yıldızlı otel gibi

Kaynak: DHA

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