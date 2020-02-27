Karantinadaki Codogno halkı endişeli

27.02.2020 15:49 | Son Güncelleme: 27.02.2020 15:54

Avrupa'da koronadan en fazla ölümün yaşandığı İtalya'da durum endişe verici. Ülkenin karantina altına alınan Codogno kentinde yaşayanlar endişeli. Neredeyse hayalet kente dönen Codogno'da halk markete dahi maske ile gidiyor.



Çin'in Wuhan kentinden dünyanın pek çok ülkesine sıçrayan korona virüsü Avrupa ülkelerini tehdit ediyor. Pek çok Avrupa ülkesi, İtalya bağlantılı ilk korona virüsü vakalarının görüldüğünü duyurdu. Avusturya, Hırvatistan ve İsviçre ilk korona vakalarının tespit edildiğini ve söz konusu vakaların İtalya'da bulunan kişiler olduğunu açıkladı. İtalya, 300 vaka ve 14 ölü sayısı ile Avrupa'da korona virüsünden en fazla etkilenen ülke oldu. Ancak komşu ülkeler İtalya ile sınırları kapatmanın "orantısız" olacağını savunuyor.



Codogno karantina altında



İtalya'da korona virüsü nedeniyle şu ana kadar 14 kişi hayatını kaybetti. 21 Ocak'ta Çin'den dönen bir arkadaşı ile görüşen 38 yaşındaki İtalyanda korona virüsü tespit edilmişti. 14 Şubat'ta durumu kötüleşen İtalyana grip teşhisi konuldu. Durumunun giderek kötüleşmesi üzerine hasta bir kez daha hastaneye başvurdu. Ancak yapılan testlerde korona virüsüne rastlanmadı. Gerekli önlemlerin alınmaması üzerine hastada tespit edilemeyen korona virüsü önce hastanın hamile eşine, ardından da arkadaşlarına bulaştı.



Maskesiz sokağa çıkmıyorlar



Bölgede ölü sayısının artması üzerine Codogno karantina altına alındı. Hayalet şehre dönen Codogno'da yaşayanlar ise endişeli. Maskelerini takmadan dışarı çıkamayan halk, virüsün daha fazla ölüme neden almasından endişe ediyor. Codogno'da yaşayan Anzivino Giuseppe, evden çalıştıklarını ve vakitlerinin büyük bir kısmını evde, bahçede geçirdiklerini söyledi.



Karantina altındaki halk, virüsün daha fazla yayılmaması adına markete giderken de maske kullanıyor. Sokakların neredeyse boş olduğu kentte endişe hakim.



Cogona'da hastanelere denetim



İtalya'nın Lombardiya bölgesine bağlı Cosogna ilinde bulunan hastanelerde gece boyunca denetim gerçekleştirildi. İtalyan polisi, Başbakan Giuseppe Conte'nin, ilk vakaya yapılan korona virüsünün negatif çıkmasının ardından ihmal olabileceği gerekçesi ile soruşturma talimatı vermesinin ardından harekete geçti.



Avrupa'ya korona İtalya'dan yayılıyor



Avusturya'nın Tirol kentinde yaşayan bir İtalyan çiftte korona virüsüne rastlandı. Çiftin evi mühürlenirken, birinin çalıştığı otel ise karantinaya alındı.



İsviçre'nin İtalya sınırında bulunan Ticino kentinde yaşayan 70'li yaşlardaki bir kişide de korona virüsü tespit edildi. Söz konusu kişinin 15 Şubat'ta İtalya'nın Milano kentinde bir etkinliğe katıldığı kaydedildi.



Hırvatistan'da ise İtalya'dan yakın zamanda dönen bir kişide korona virüsü tespit edildi.



İspanya'nın Tenerife adasında da bin müşterisi bulunan bir otel, İtalyan bir doktorda ve eşinde korona virüsü tespit edilmesi sonucu karantinaya alındı.



Fransa ve Almanya da ilk korona virüsü vakalarının görüldüğünü açıkladı. - ROMA

Kaynak: İHA