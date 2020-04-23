Karantinadaki çocuklara sürpriz bayram kutlaması
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Çorum, Haber

Karantinadaki çocuklara sürpriz bayram kutlaması

Karantinadaki çocuklara sürpriz bayram kutlaması Belediye bandosu eşliğinde müziklerle eğlenen çocuklar şiirler okudular Karantinadaki vatandaşlarda çocukların coşkusuna ortak oldular Çorum Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan getirilerek karantina altına...

23.04.2020 19:36 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:36
Karantinadaki çocuklara sürpriz bayram kutlaması

Karantinadaki çocuklara sürpriz bayram kutlaması

Belediye bandosu eşliğinde müziklerle eğlenen çocuklar şiirler okudular

Karantinadaki vatandaşlarda çocukların coşkusuna ortak oldular

ÇORUM - Çorum Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan getirilerek karantina altına alınan vatandaşların çocukları için sürpriz bir 23 Nisan Çocuk Bayramı etkinliği düzenledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı İskilipli Atıf Hoca Yurdu'nda kalan çocukların bulunduğu odalar bayraklar ve balonlarla süslenirken, belediye bandosu da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bahçede konser verdi.

Yurdu ziyaret eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve Gençlik İl Spor Müdürü Haşim Eğer, çocukların bayram coşkusuna ortak oldu. Kaldıkları olardan şiirler okuyan çocuklara yurtta kalan diğer vatandaşlarda eşlik etti. Program sonunda Başkan Aşgın, yurtta kalan tüm öğrencilere hediye paketleri dağıttı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte vatandaşlar organizasyonda katkısı bulunan herkese teşekkür ettiler.

Bugünün çok özel bir gün olduğunu dile getiren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Bugün bütün emperyalist devlere karşı, alçaklık yapan, yeryüzünde mazlumlara göz açtırmayan, zalimlik yapan hangi ülkelere karşı zaferimizi taçlandıran meclisimizi kurduğumuz, abğımsızlığımızı, egemenliğimizi ilan ettiğimiz, devletimizi kurduğumuz günün adıdır bugün. Bugün böylesine özel ve güzel bir anlamı var. Bizlere çok görev düşüyor. Fert fert çok çalışarak yeryüzünün bu en güzel bayrağını, en güzel yerlere inşallah üst noktalara hep beraber dikeceğiz. Başta çocuklarımız olmak üzere herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocukluk Bayramını kutluyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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