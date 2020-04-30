Karantinadaki çocuklara Hacivat-Karagöz sürprizi
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Karantinadaki çocuklara Hacivat-Karagöz sürprizi

Karantinadaki çocuklara Hacivat-Karagöz sürprizi
30.04.2020 18:52 | Son Güncelleme: 30.04.2020 18:52

SİVAS'ta, öğrenci yurtlarında karantinadaki çocukların eğlenebilmesi için yurt görevlileri, Hacivat ve Karagöz kostümüyle sürpriz yaptı.

SİVAS'ta, öğrenci yurtlarında karantinadaki çocukların eğlenebilmesi için yurt görevlileri, Hacivat ve Karagöz kostümüyle sürpriz yaptı. 

Koronavirüs salgını nedeniyle Avusturya, Almanya ve Hindistan'dan getirildikten sonra Sivas'ta, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Binali Yıldırım Kızılırmak Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alınan 646 kişinin tüm ihtiyaçları, buradaki görevliler tarafından karşılanıyor. Karantina altındaki vatandaşların ramazan ayını güzel geçirebilmeleri için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bu kapsamda yurtta karantina altında tutulan çocuklar için eğlence programı düzenlendi. Yurt görevlileri Hacivat ve Karagöz kostümüyle karantina altında olan çocuklara sürpriz yaptı. Odaları tek tek gezen görevliler, Hacivat ve Karagöz kılığında çocuklarla tanıştı. Çocuklara ve karantina altında kalanlara ayrıca Sivas'ın ramazan geleneği olan horoz şekeri ikram edildi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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