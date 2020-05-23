Karantinadaki çay üreticilerine 'Covid-19' testi yapılıyor (2)
Karantinadaki çay üreticilerine 'Covid-19' testi yapılıyor (2)RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMARize İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, çay üreticilerine yapılan Covid-19 testleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.
23.05.2020 17:55 | Son Güncelleme: 23.05.2020 17:55
Karantinadaki çay üreticilerine 'Covid-19' testi yapılıyor (2)RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA
Rize İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe, çay üreticilerine yapılan Covid-19 testleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tepe, ekiplerin sahada tarama gerçekleştirdiğini belirterek 5 bin dolayında üreticiye koronavirüs testi yapılacağını açıkladı.
Kaynak: DHA