Karantinadaki Berkay'a polisten doğum günü sürprizi
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Karantinadaki Berkay'a polisten doğum günü sürprizi

Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK - Haberler | Güncel
Karantinadaki Berkay'a polisten doğum günü sürprizi

BOLU'da polis ekipleri, ailesiyle koronavirüs karantinasında olan Berkay Cançelik'in 10'uncu yaş gününü kapıya getirdikleri pastayla kutladı.

BOLU'da polis ekipleri, ailesiyle koronavirüs karantinasında olan Berkay Cançelik'in 10'uncu yaş gününü kapıya getirdikleri pastayla kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Alpağutbey Mahallesi'ndeki evlerinde koronavirüs nedeniyle karantinada olan aileyi kontrole gitti. Polisler, ailesiyle birlikte evde karantinada olan Berkay Cançelik'in 10'uncu yaş gününü de unutmadı. Pasta alarak, kapıya getiren ekipler, Berkay'a sürpriz yaptı. Polislerin sürprizi karşısında sevinç yaşayan Berkay, pastadaki mumları üfledi ve kutlama için teşekkür etti.


Karantinadaki Berkay'a polisten doğum günü sürprizi
Karantinadaki Berkay'a polisten doğum günü sürprizi
Karantinadaki Berkay'a polisten doğum günü sürprizi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat KÜÇÜK

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