Karantinadaki baba, engelli oğlunu bıçakla yaraladı

AFYONKARAHİSAR'da, koronavirüs temaslısı olduğu için evinde karantinada kalan Kemal A. (44), zihinsel engelli oğlu E.A.'yı bıçaklayarak, yaraladı.

AFYONKARAHİSAR'da, koronavirüs temaslısı olduğu için evinde karantinada kalan Kemal A. (44), zihinsel engelli oğlu E.A.'yı bıçaklayarak, yaraladı. E.A., hastanede tedaviye alınırken, karantina sürecini tamamlaması için yurda yerleştirilen Kemal A. hakkında 'kasten yaralama' suçundan işlem yapılacağı belirtildi.

Dervişpaşa Mahallesi Kemal Aşkar Caddesi'ndeki evinde, hastayla teması olduğu için koronavirüs karantinasında bulunan Kemal A., bilinmeyen nedenle zihinsel engelli oğlu E.A.'yı bıçakla yaraladı. Kemal A.'nın ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekibi, E.A.'yı alıp, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü. E.A., tedaviye alındı. Kemal A. ise işlemlerinin ardından polis ve sağlık ekipleri eşliğinde, karantina sürecini tamamlaması için Tınaztepe Yurt Müdürlüğü'ne götürüldü. 4'üncü gününde yurda yerleştirilen Kemal A.'nın, 27 Kasım'da karantina süresini tamamlayacağı öğrenildi. Karantinanın ardından Kemal A. hakkında 'kasten yaralama' suçundan işlem yapılacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER