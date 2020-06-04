Karantinadaki annesini göremediği için bıçakla dehşet saçan şüpheliye hapis istemi Maltepe'de korona virüs tedavisi gören annesini görmesine izin vermeyen güvenlik görevlilerine bıçakla saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli hakkında, 'kasten yaralama', 'kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından toplamda 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası...

Maltepe'de korona virüs tedavisi gören annesini görmesine izin vermeyen güvenlik görevlilerine bıçakla saldırdığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli hakkında, 'kasten yaralama', 'kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından toplamda 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Maltepe Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 21 Mart 2020 tarihinde korona virüs tedavisi gören annesini görmek isteyen Murat Dündar(40), karantina servisine girmesine izin verilmeyince güvenlik görevlileri ile tartışmış ve elindeki bıçaklarla güvenlik görevlilerine saldırmıştı. Özel güvenlik görevlileri Münir Bagatur ve Ferhat Kırmızı yaralanırken, gözaltına alınan Murat Dündar, ertesi gün çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

Karantina alanına giremeyince kavga çıkardı

Hazırlanan iddianamede, müştekiler Münir Bagatur (36), Ferhat Kırmızı (35), Doğan Taş (33) ve Yeliz Türkmen'in(38) Süreyyapaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak görev yaptıkları, şüpheli Murat Dündar'ın annesinin aynı hastanede korona virüs teşhisi nedeniyle tedavi gördüğü anlatıldı. Şüpheli Dündar'ın olay tarihinde hastaneye giderek annesiyle görüşmek istediği, güvenlik görevlisi Münir Bagatur'un karantina alanına çıkamayacağını söylediği, bunun üzerine şüpheli ve Münir arasında tartışma çıktığı kaydedildi.

Elinde bıçaklarla hastaneye geri gelmiş

Tartışmadan sonra olay yerinden ayrılan şüphelinin bir süre sonra elinde bıçaklarla hastaneye geldiği, Münir Bagatur'la yeniden tartışmaya başladığı, tartışmaya diğer müştekiler Ferhat Kırmızı, Yeliz Türkmen ve Doğan Taş'ın müdahil oldukları vurgulandı. İddianamede, tartışma sırasında Dündar'ın elindeki bıçaklarla Münir Bagatur ve Ferhat Kırmızı'yı yaraladığı, Münir Bagatur'un aldığı bıçak darbeleriyle basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı, Ferhat Kırmızı'nın ise basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde yaralandığı anlatıldı. Şüphelinin elindeki bıçaklar ile diğer müştekiler Doğan Taş ve Yeliz Türkmen'i kovaladığının belirtilirken, müştekiler Yeliz Türkmen ve Doğan Taş'ın bir odaya saklandığı, bu nedenle şüphelinin Doğan ve Yeliz'e karşı eyleminin teşebbüs aşamasında kaldığı kaydedildi.

12 yıl 3 aya kadar hapsi istendi

Murat Dündar'ın hastanenin acil servis giriş ana kapısı ve camına zarar verdiğinin belirtildiği iddianamede, Dündar'ın 'kasten yaralama', 'kasten yaralamaya teşebbüs' ve 'kamu malına zarar verme' suçlarından toplamda 3 yıl 6 aydan 12 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. İddianame, gönderildiği Anadolu 31. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına başlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA