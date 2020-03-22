Karantinadaki annesini göremediği için bıçakla dehşet saçmıştı, tutuklandı İstanbul Maltepe'de korona virüs şüphesiyle hastanede yatan annesini görmesine izin vermeyen 2 güvenlik görevlisini bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

İstanbul Maltepe'de korona virüs şüphesiyle hastanede yatan annesini görmesine izin vermeyen 2 güvenlik görevlisini bıçakladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı. Şüpheli mahkeme sorgusunda, "Bana saldıran bir güvenlik daha vardı, onu da aradım. Ona da saldıracaktım ancak bulamadım. O sırada güvenlikler olaya müdahale ettiler. Bana saldırdılar" dedi.

Maltepe'de bulunan Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, korona virüs şüphelisiyle karantinada bulunan annesini görmek isteyen M.D., karantina servisine girmek istemiş ancak güvenlik görevlileri yasak olduğunu söyleyerek izin vermemişti. Bunun üzerine güvenliklerle tartışarak hastaneden ayrılan M.D., bir süre sonra tekrar gelmiş ve elindeki bıçakla güvenlik görevlilerine saldırmıştı. Yaralanan güvenlikler hastaneye kaldırılırken, şüpheli M.D. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldü. Savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen M.D., buradaki ifadesinde, "Korona virüs şüphesiyle hastanede yatmakta olan annemi görmek istedim. Güvenlikler sorun çıkardı. Ben çaktırmadan annemin bulunduğu kata çıkarak annemle görüştüm. Kendisinin durumu iyiydi, ateşi falan yoktu. Aldığım ishal ilacını anneme ulaştırmak istemem nedeniyle kapıdaki güvenliklerle tartıştık" dedi.

Bıçağı mutfak eşyaları satan bir yerden satın aldığını söyleyen şüpheli, "Bana ilk olayda saldıran güvenliğe bu bıçakla saldırdım. Hatırladığım kadarıyla omuz kısmına bıçağı vurdum. Diğer güvenliğin de bacağına bıçağı salladım. Bana saldıran bir güvenlik daha vardı, onu da aradım. Ona da saldıracaktım ancak bulamadım. O sırada güvenlikler olaya müdahale ettiler. Bana saldırdılar. Gözümü açtığımda polislerle birlikte hastanedeydim. Hakkımda korona virüs şüphesi ya da tanısı konulmadı" diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti. Şüphelinin emniyet ifadesinde ise, güvenliklerin kendisini darp ettiğini söyleyerek, "Güvenlik görevlilerinden davacı ve şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

Sorgu işlemleri tamamlanan M.D., "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan somut delillerin varlığı, kaçma şüphesinin bulunması ve delilleri karartma şüphesinin bulunması gerekçeleriyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA