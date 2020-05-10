Karantinadaki anneler unutulmadı
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Karantinadaki anneler unutulmadı

Karantinadaki anneler unutulmadı
10.05.2020 13:17 | Son Güncelleme: 10.05.2020 13:23

Almanya ve Suudi Arabistan'dan getirilen ve karantinaya alınan Türk vatandaşları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda misafir edilmeye devam ediliyor.

Almanya ve Suudi Arabistan'dan getirilen ve karantinaya alınan Türk vatandaşları, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlarda misafir edilmeye devam ediliyor. Misafir edilen vatandaşlara her türlü imkan sunulurken, Anneler Günü dolayısıyla annelerde unutulmadı. Mersin Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Münire Şimşek, anneleri tek tek ziyaret ederek, gül dağıttı.

Tüm dünyayı etkisi olan korona virüs salgını dolayısıyla Türkiye'de de birçok tedbir uygulanıyor. Tedbirler kapsamında yurt dışından gelen veya getirilen vatandaşlar, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde bulunan Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda karantinaya alınıyor. Bu kapsamda Mersin'de de bakanlığa bağlı yurtlarda vatandaşlar ağırlanmaya devam ediliyor. Şu anda 350 vatandaşın karantinası devam ederken, misafirlerin bütün ihtiyaçları devlet tarafından karşılanıyor. Her türlü imkanların sunulduğu yurtlarda, Anneler Günü'de unutulmadı. Mersin Kız Öğrenci Yurdu Müdürü Münire Şimşek, yurtta misafir edilen anneleri ziyaret ederek, Anneler Günü dolayısıyla çiçek verdi. Annelerle yakından ilgilenen ve sohbet eden Şimşek, her zaman yanlarında olduklarını dile getirdi.

Öte yandan Şimşek, yurtta kalan 2 şehit annesine çiçeğin yanında Kuran-ı Kerim ve Türk bayrağı da verdi. Devlet olarak her zaman şehit ve gazi yakınlarının yanlarında olduklarını kaydeden Şimşek, buradaki bütün personelin kendilerinin çocukları gibi olduğunu ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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