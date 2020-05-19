Karantinadaki 98 Türk'ten 19 Mayıs kutlaması
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Karantinadaki 98 Türk'ten 19 Mayıs kutlaması

Karantinadaki 98 Türk'ten 19 Mayıs kutlaması Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Liberya ile Fildişi Sahili'nden 11 Mayıs Pazartesi günü Çanakkale'ye getirilen 98 Türk vatandaşı, bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

Karantinadaki 98 Türk'ten 19 Mayıs kutlaması
19.05.2020 21:02 | Son Güncelleme: 19.05.2020 21:02

Karantinadaki 98 Türk'ten 19 Mayıs kutlaması

ÇANAKKALE - Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle Liberya ile Fildişi Sahili'nden 11 Mayıs Pazartesi günü Çanakkale'ye getirilen 98 Türk vatandaşı, bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Terzioğlu Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı kız yurdunda karantina altında olan 98 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın çağrısına uyarak saat 19.19'da ellerinde Türk bayraklarıyla camlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudular.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutlayan 98 Türk vatandaşına kız yurdu çalışanları da eşlik etti.

Kaynak: İHA

Manşet

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