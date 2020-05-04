Karantinadaki 637 gurbetçi vatandaş, sahura davul ve manilerle uyandı
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Karantinadaki 637 gurbetçi vatandaş, sahura davul ve manilerle uyandı

Karantinadaki 637 gurbetçi vatandaş, sahura davul ve manilerle uyandı
04.05.2020 06:05 | Son Güncelleme: 04.05.2020 06:06

Karantinadaki 637 gurbetçi vatandaş, sahura davul ve manilerle uyandı Yurt dışından Karaman'a 14 günlük karantina süreci için getirilen 637 vatandaşa sahur vaktinde davullu manili sürpriz yapıldı.

Karantinadaki 637 gurbetçi vatandaş, sahura davul ve manilerle uyandı

KARAMAN - Yurt dışından Karaman'a 14 günlük karantina süreci için getirilen 637 vatandaşa sahur vaktinde davullu manili sürpriz yapıldı.

Yeni tip korona virüs salgını önlemleri kapsamında geçtiğimiz hafta İtalya, Bangladeş ve Suudi Arabistan'dan Karaman'a getirilen 637 vatandaşın karantina süreçleri devam ediyor. Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Nefise Sultan ve Hatuniye Öğrenci Yurtlarında misafir edilen vatandaşlara Ramazan ayının manevi havasını yaşatmak amacıyla maniler ve ilahiler eşliğinde sahur için uyandırıldı. Sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde değişik ritimlerle vatandaşları sahura kaldıran davulcular, "Besmeleyle çıktım yola, Selam verdim sağa sola, komşularımız Ramazanınız mübarek ola" şeklinde maniler söyledi.

Yurtlarda kalan vatandaşlar da pencerelere çıkarak bu anları cep telefonlarına kaydetti.

Karantinadaki 637 gurbetçi vatandaş, sahura davul ve manilerle uyandı

Kaynak: İHA

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