Karantinadaki 2 kişiye doğum günü sürprizi KARS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında Malta'dan getirilen ve karantina altında tutulan 2 kişiye, doğum günü sürprizi yapıldı.

KARS'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında Malta'dan getirilen ve karantina altında tutulan 2 kişiye, doğum günü sürprizi yapıldı.

İrlanda ve Malta'dan getirilen 219 Türk vatandaşının, koronavirüsle mücadele önlemleri nedeniyle öğrenci karantina dönemi sürüyor. Gençlik Merkezi görevlileri, yurtta gözlem altında tutulan Osman Gülen ile Tuğberk Haval'a doğum günü sürprizi yaptı. Hazırladıkları pasta ile yurtta kaldıkları odaya giren görevliler, Gülen ve Haval'ın doğum gününü kutladı. Sürpriz karşısında sevinen ve mutlu olan Osman Gülen ve Tuğberk Haval, pastadaki mumları söndürdükten sonra görevlilere teşekkür etti.

Kaynak: DHA