Karantinadaki 2 kişiye doğum günü sürprizi Karantinadaki 2 kişiye doğum günü sürpriziKORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Malta'dan getirilen ve Kars'ta karantinada tutulan iki kişiye doğum günü sürprizi yapıldı.

Karantinadaki 2 kişiye doğum günü sürprizi

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Malta'dan getirilen ve Kars'ta karantinada tutulan iki kişiye doğum günü sürprizi yapıldı.

İrlanda ve Malta'dan getirilen 219 Türk vatandaşının, koronavirüsle mücadele önlemleri nedeniyle öğrenci karantina dönemi sürüyor. Gençlik Merkezi görevlileri, yurtta gözlem altında tutulan Osman Gülen ile Tuğberk Haval'a doğum günü sürprizi yaptı. Hazırladıkları pasta ile yurtta kaldıkları odaya giren görevliler, Gülen ve Haval'ın doğum gününü kutladı. Sürpriz karşısında sevinen ve mutlu olan Osman Gülen ve Tuğberk Haval, pastadaki mumları söndürdükten sonra görevlilere teşekkür etti.

Kaynak: DHA