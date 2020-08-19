Karantinadaki 2 kişi, başka köyde çalışırken yakalandı EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde koronavirüse yakalanan kişilerle yakın temasta bulundukları gerekçesiyle 14 günlük karantinaya alınan 2 kişi, başka bir köyde çalışırken yakalandı.

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde koronavirüse yakalanan kişilerle yakın temasta bulundukları gerekçesiyle 14 günlük karantinaya alınan 2 kişi, başka bir köyde çalışırken yakalandı. Bu kişilere 3 bin 150'şer lira ceza uygulandı.

Uzunköprü'nün Kavacık köyünde yaşayan 2 kişi, koronavirüs testi pozitif çıkan kişilerle yakın temasta bulundukları gerekçesiyle evlerinde 14 gün karantinaya alındı. Jandarmanın yaptığı kontrollerde, bu kişilerin evlerinde olmadıkları belirlendi. Jandarmanın telefonla görüştüğü 2 kişi, çalışmak için Edirne merkeze bağlı Doyran köyüne gittiklerini söyledi.Salgın hastalıktan korunma tedbirlerini ihlal ettikleri tespit edilen ismi açıklanmayan 2 kişiye, kişi başı 3 bin 150'şer lira olmak üzere 6 bin 300 lira idari para cezası uygulanıp, karantina adreslerine dönmeleri için gerekli tebligat yapıldı.

Kaynak: DHA