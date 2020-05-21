Karantinadaki 195 kişi evlerine gönderildi
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Karantinadaki 195 kişi evlerine gönderildi

ABD'den getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ordu'da yerleştirildikleri yurtta karantinaya alınan 195 kişi, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda evlerine uğurlandı.

21.05.2020 23:20 | Son Güncelleme: 21.05.2020 23:25

ABD'den getirilerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ordu'da yerleştirildikleri yurtta karantinaya alınan 195 kişi, Sağlık Bakanlığınca yayımlanan genelge doğrultusunda evlerine uğurlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Gençlik ve Spor, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla gerçekleştirilen tahliye kapsamında 16 Mayıs'ta New York'tan kalkan Türk Hava Yollarına ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirilen 195 Türk vatandaşı, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Lebibe Ergin Karlıbel Öğrenci Yurdu'nda karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığınca valiliklere gönderilen ve "Yurt dışından planlı uçuşlarla gelen vatandaşların 14 günlük izolasyonlarının artık KYK yurtlarında yapılmayacağı, hava alanlarında muayeneleri sonrası evde izolasyonlarının ve izlemlerinin yapılacağı" belirtilen yazı kapsamında 195 kişinin karantina süreci tamamlandı.

Karantinadakilerin bazıları kendi araçlarıyla evlerine giderken, çoğunluğu ise otobüslerle memleketlerine uğurlandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç ile Türk Kızılay ve AFAD görevlileri tarafından evlerine gönderilen vatandaşlara fidan hediye edildi.

Yurttan ayrılan vatandaşlar, karantina sürecinde kendilerine verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yurt görevlilerine teşekkür etti.

Karantinadaki 195 kişi evlerine gönderildi

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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