Karantinadaki 147 Türk vatandaşı 'evde izolasyon' için memleketlerine gönderildi
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Karantinadaki 147 Türk vatandaşı 'evde izolasyon' için memleketlerine gönderildi

Karantinadaki 147 Türk vatandaşı 'evde izolasyon' için memleketlerine gönderildi ABD'den getirilen ve Isparta'da karantina altına alınan 147 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında evde izolasyon için bugün memleketlerine gönderildi.

21.05.2020 12:21 | Son Güncelleme: 21.05.2020 12:23

Karantinadaki 147 Türk vatandaşı 'evde izolasyon' için memleketlerine gönderildi

ISPARTA - ABD'den getirilen ve Isparta'da karantina altına alınan 147 Türk vatandaşı, Sağlık Bakanlığı'nın genelgesi kapsamında evde izolasyon için bugün memleketlerine gönderildi.

Sağlık Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelge kapsamında yurtdışından getirilen Türk vatandaşları artık KYK yurtlarında karantinaya alınmayacak ve sağlık kontrollerinin ardından evlerinde izole edilecek. Bu kapsamda ABD'den 16 Mayıs Cumartesi günü Isparta'ya getirilen ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Murad Hüdavendigar Öğrenci Yurdu'nda 14 gün süreyle karantinaya alınan 147 Türk vatandaşı, 5'inci günün sonunda Kovid-19 testlerinin negatif çıkmasının ardından bugün memleketlerine gönderildi. Sabah erken saatlerde başlayan tahliye işlemleri sırasında yurtta kalan Türk vatandaşları tek tek otobüslere alındı. Memleketlerine gidecek olan vatandaşlara Isparta Orman Bölge Müdürlüğü tarafından da birer lavanta fidesi hediye edildi. 147 Türk vatandaşı otobüslerle ve özel araçlarla yurttan ayrılarak memleketlerine doğru yola çıktı.

"Bayramı evde geçirmek güzel bir duygu"

Yusuf Akyol, Türkiye'ye geri döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, sürecin kendisi için biraz zorlu geçtiğini söyledi. Karantinada iyi dinlendiğini ve memnun kaldığını ifade eden Akyol, "En azından bayramı evde geçirmek en güzel duygu bizim için. O yüzden mutluyum" dedi.

"Emeği geçenlere teşekkür ediyorum"

Cem Şahingöz, yurtta beklediği şartlardan daha iyi ağırlandığını ifade etti. Karantina sürecinde emeği geçenlere teşekkür eden Şahingöz, "Bayramı ailemizle birlikte evde geçirmek iyi bir şey. Bunu sağlayanlara da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Burada daha kalabilirdik"

İsmail Türker Kurşun da bakanlığın aldığı karar gereği karantinadan erken çıktıklarını ve izole sürecine evde devam edeceklerini kaydetti. Kurşun, "Burada daha kalabilirdik, burada sağlanan şartlar gerçekten muhteşemdi. Herkese teşekkür ediyoruz. Sıkılmadık, evimizde gibiydik" dedi.

"Otel şartlarında ağırlandık"

Ülkü Kurşun ise yurtta herkesin kendilerine güler yüzle davrandığını ifade ederek, Isparta'dan minnet içerisinde ayrıldıklarını dile getirdi. Otel şartlarında ağırlandıklarını kaydeden Kurşun, "Bize çok kibar ve nazik davrandılar. Teşekkür ediyorum" dedi.

Karantinadaki 147 Türk vatandaşı 'evde izolasyon' için memleketlerine gönderildi

Kaynak: İHA

Manşet

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