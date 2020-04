Karantinadak Demet: Otizme kafa atmış anneyim, Covid-19'dan korkmuyorum AKDENİZ Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, koronavirüs şüphesiyle hastanede karantinaya alındı.

AKDENİZ Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, koronavirüs şüphesiyle hastanede karantinaya alındı. Testleri negatif çıkan Baz, 40 gündür evden çıkmayarak izole olduğunu düşünerek yanıldığını, çünkü dışarıdan siparişle market alışverişi yapmaya devam ettiğini ve virüsü buradan kapmış olabileceğini söyledi. Ağır otizmli oğlu olan Baz, "Ben otizme kafa atmış bir anneyim, asla Covid-19'dan korkmuyorum" dedi.

Antalya'da oturan Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı Demet Çileli Baz, 10 gündür dinmeyen şiddetli öksürük ve ateş nedeniyle 3 gün önce özel bir hastaneye gitti. Burada yapılan tetkiklerde ilk önce zatürre teşhisi konulan Baz, ilaçlar verilerek evine gönderildi. İlaç kullanmasına rağmen hastalığın şiddeti artan Baz, bu kez pandemi hastanelerinden biri olan Kepez Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan ilk testte Baz'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Ardından Baz'a, ağızdan ve burundan alınarak yapılan sürüntü testi uygulandı. Baz, yapılan 2 testin sonucu negatif çıkmasına rağmen koronavirüs belirtilerini göstermeye devam ediyor. Ateşi kontrol altına alınan kadının öksürüğü devam ederken, yemek yemekte zorlanıyor. Belirtilerin devam etmesi nedeniyle hastanede karantinada kalmaya devam edecek olan Baz'ın en büyük isteği bir an önce taburcu olup yüzde 90 ağır otizmli oğluna kavuşmak.'YEMEK YERKEN ZORLANIYORUM'Yapılan sürüntü testleri negatif çıkmasına rağmen tüm belirtileri taşıdığını belirten Baz, "Hastanedeki 3'üncü günümdeyim. Çok iyiyim, öksürüğüm dışında büyük bir problemim yok. Göğsümde sırtımda şiddetli bir ağrı oluyor, bir şeyler yemeye çalışırken çok zorlanıyorum. Ateşim ve nabzım kontrol altına alındı. İlaçlı tomografi sonuçlarına göre, ciğerlerimde ileri derecede enfeksiyon var. Dün gece ikinci kez ağızdan ve burundan alınan sürüntü testim yine negatif çıktı. Gerçekten bu enteresan bir durum. Hastanede karantinam devam ediyor, doktorlardan gelecek haber i bekliyorum. Ben otizme kafa atmış bir anneyim, asla Covid-19'dan korkmuyorum" dedi.'40 GÜN ÇIKMAYINCA İZOLE OLDUK SANDIK'Bir an önce hastaneden çıkıp ailesine ve oğluna kavuşmak istediğini söyleyen Baz, "40 gündür evde olmama rağmen virüsün nasıl bulaştığını soranlar oldu. Ben ve yüzde 90 ağır otizmli oğlum 40 gün boyunca evdeydik. Evde kalınca izole olduğumuzu düşünüyorduk, bu virüs gelip bizi bulmaz diye düşünüyorduk ama öyle değilmiş. Çünkü evimize kargo geliyordu, her gün market siparişi geliyordu. Haftada 2-3 kez kasaptan sipariş veriyorduk, yani dışarıyla sürekli temas halindeydik. Doğal olarak siparişi alırken para verip alıyordum" diye konuştu.

