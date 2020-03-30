Karantinada yıpranan ellerimiz için bitkisel bakım
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Güzellik, Kadın

Karantinada yıpranan ellerimiz için bitkisel bakım

Şimdiye kadar kendimize vakit ayırmak için çeşitli bahaneler ürettik. Şimdi hayat bize o kadar çok zaman verdi ki, neleri ihmal ettiğimiz konusunda bir aydınlanma yaşadık çoğumuz. Zaman, durumdan istifade edip, en çok ihmal ettiğimiz kendimizle başbaşa kalıp, biraz kendimizle ilgilenme zamanı.

30.03.2020 11:59 | Son Güncelleme: 30.03.2020 12:01
Karantinada yıpranan ellerimiz için bitkisel bakım

Bunu yapabilmek adına, sizlerle uygulanması çok kolay güzellik reçeteleri paylaşmak istiyorum. Çok pratik ve çok etkili tarifler. Her gün kendimize biraz daha zaman ayırıp, bu süreci kendimiz için avantaja çevirelim.

İşe ellerden başlayalım, çünkü bir anda çok fazla kimyasalla ve suyla karşılaştılar. Ellerimiz perişan halde. Ellerimizde oluşan çatlaklar da bağışıklık sistemimiz için risk oluşturuyormuş, çünkü virüsün o çatlakların arasına girme ihtimali varmış. Basit birkaç malzemeyi karıştırmakla ellerimizi koruyalım. Öncelikle bir peeling hazırlayıp, ellerimizin üzerindeki kabuksu dokuyu arındıralım.

1 çay kaşığı yoğurt, 3-4 damla limon, 1/2 çay kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı toz şeker. Tüm malzemeleri karıştırarak ellerinizi iyice ovalayarak masaj yapın. 5 dakika ellerinizi iyice ovaladıktan sonra, sıcak suyla ellerinizi yıkayın.

Sonrasında maske için;

1/4 dilim avokado, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı bal, 3-4 damla limon. Tüm malzemeleri iyice karıştırın, avakadonun tortusu hiç kalmasın. Bu maskeyi ellerinizin üstüne, bileklerinize sürün. 10 dakika sevdiğiniz bir müziği açıp dinlenin. Daha sonra yine sıcak suyla ellerinizi yıkayın. Ardından vazelin gibi yağlı bir kremle iyice masaj yapın.

Ellerinize yapacağınız masaj, kan dolaşımını arttırması açısından da çok önemli. Çünkü ya sürekli telefon tutuyoruz ya da temizlik yapıyoruz. Bu basit uygulamayla çok iş düşen ellerimize biraz özen göstererek onlara teşekkür etmiş olalım.

Şifa olması dileğimle...

İşletmeci & Güzellik Editörü - Esen Soydan
Esen Soydan
İşletmeci & Güzellik Editörü

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