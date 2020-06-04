Karantinada terhis olan torunu ile kucaklaşamayan babaanne gözyaşlarına boğuldu: "6 aydır görmedim,...
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Karantinada terhis olan torunu ile kucaklaşamayan babaanne gözyaşlarına boğuldu: "6 aydır görmedim,...

Karantinada terhis olan torunu ile kucaklaşamayan babaanne gözyaşlarına boğuldu: "6 aydır görmedim, sarılmadan olmuyor" Asker torun Sebahattin Yavuz: " Babaannemin karşısında bayılacak gibi oldum" Hakkari'de görev yaptığı birlikten terhis olan Piyade Er Sebahattin Yavuz, Antalya'da...

04.06.2020 15:15 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:21

Karantinada terhis olan torunu ile kucaklaşamayan babaanne gözyaşlarına boğuldu: "6 aydır görmedim, sarılmadan olmuyor"

Asker torun Sebahattin Yavuz:

" Babaannemin karşısında bayılacak gibi oldum"

ANTALYA - Hakkari'de görev yaptığı birlikten terhis olan Piyade Er Sebahattin Yavuz, Antalya'da yaşayan babaannesine sürpriz yaptı. Karantinadaki mahallede oturan babaanne ile torun, polis bariyerleri ardında duygu dolu anlar yaşadı. Torununa sarılamayan babaannenin gözyaşları sel oldu.

Antalya'nın Serik ilçesinde 14 gündür karantinada kalan Lütfiye Yavuz, askerlik görevini tamamlayan torununu karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görev yaptığı birliğinden terhis olan Piyade Er Sebahattin Yavuz, habersizce babaannesinin karşısına çıktı. Torununu hiç beklemediği anda karşısında göre babaanne, "Kuzum nasılsın yavrum, 7 aydır hasrettim şükürler olsun. Bugün dünyanın en sevinçli günü yaşıyorum" dedi ve bir yandan da sarılamadığı için ağladı.

"Sarılmadan olmuyor"

Amcasıyla sürpriz yaptıklarını anlatan babaanne, "Çocuğum karşıma çıkınca kalbim duracak gibi oldu, ne yapacağımı şaşırdım. Böyle sarılmadan da olmuyor. Allah'ım herkesleri kavuştursun.Allah kimselerin canını yakmasın. dünyanın en sevinçli günün yaşıyorum. Allah'ım bu hastalığı üstümüzen defetsin. 6 aydır hasrettim doya doya öpemedim, inşallah bugünler de geçer. kalbim durası oldu çocuğum kaşıma çıkınca ne yapacağım şaşırdım. Sarılmadan da olmuyor " dedi.

Yavuz ise, "Bir sürpriz yapayım dedim ama karantinadan dolayı bu kadar oldu. Babaannemin karşısında bayılacak gibi oldum elim ayağım çözüldü, 7 ay sonra kavuştuk" diye konuştu.

Çevrede bulunan komşuları da bu sevince ortak oldu ve "En büyük asker bizim asker" diye tezahürat yaptı.

Karantinada terhis olan torunu ile kucaklaşamayan babaanne gözyaşlarına boğuldu: '6 aydır görmedim,...

Kaynak: İHA

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