Karantinada sürpriz doğum günü
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Karantinada sürpriz doğum günü - Haberler
Kırıkkale, Katar, Güncel

Karantinada sürpriz doğum günü

KATAR'dan getirildikten sonra koronavirüs önlemleri kapsamında Kırıkkale'de yurtta karantinaya alınan 309 kişiden Aylin Şençift (25) ve Kadir Yüncer'in (29) doğum günleri, pasta kesilerek kutlandı.

11.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 11.04.2020 11:34
Karantinada sürpriz doğum günü

KATAR'dan getirildikten sonra koronavirüs önlemleri kapsamında Kırıkkale'de yurtta karantinaya alınan 309 kişiden Aylin Şençift (25) ve Kadir Yüncer'in (29) doğum günleri, pasta kesilerek kutlandı.

Geçen hafta Fransa ve Katar'dan getirilen biri bebek 309 kişi, Kırıkkale'de Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirilerek karantinaya alındı. Katar'dan gelen ve Hatice Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Aylin Şençift ile Kadir Yüncer için yurt görevlileri sürpriz doğum günü etkinliği düzenledi. Tulumlu ve maskeli görevliler, hazırlattıkları doğum günü pastaları ile Şençift ve Yüncer'in kapılarını çaldı ve doğum günlerini kutladı. Şençift ve Yüncer, sürpriz karşısında hem şaşırdı hem de büyük mutluluk yaşadı ve görevlilere teşekkür ettiler.  


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli Haberler
Bakan Koca, vatandaşları uyardı: Önümüzdeki 1-2 hafta çok önemli
Türk dünyasına 'Yeni döneme hazır olun' mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı Haberler
Türk dünyasına "Yeni döneme hazır olun" mesajı verip Kutadgu Bilig'deki manidar cümleyi paylaştı
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı Haberler
Sokağa çıkma yasağına aldırış etmeden fuhuş pazarlığı yaptı
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler Haberler
Sokağa çıkma yasağına 1 saat kala feci şekilde can verdiler
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi
Esenyurt'ta sokağa çıkma yasağına uymayanlara 389'ar lira para cezası kesildi
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 kente sağanak yağış uyarısı
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Galatasaray, sezon sonunda Şener Özbayraklı ile yollarını ayıracak
Oxford profesöründen aşı için merakla bekleyen herkesi umutlandıran sözler
Oxford profesöründen aşı için merakla bekleyen herkesi umutlandıran sözler
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
Sokağa çıkma yasağını duyan yaşlı adam, bir çuval unu kucaklayıp evine götürdü
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
WhatsApp hattı kuran Bursalı pazarcı, vatandaşların siparişlerini kapısına teslim ediyor
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Koronavirüse yakalanan şarkıcı Demet Sağıroğlu hastalığı yendi
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Sokağa çıkma yasağı süresince İstanbul, Ankara ve İzmir'de toplu taşıma sınırlı hizmet verecek
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Bu hafta borsa ve altın kazandırdı, dolar kaybettirdi
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Galatasaray, Fernando Muslera'yla yeni sözleşme imzalayarak maaşını düşürecek
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Harita yayınlayan bilim insanları korkunç gerçeği ortaya koydu: Virüs 3 koldan saldırıyor
Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi
Sokağa çıkamayan vatandaşların çatıdaki boks antrenmanı, drone ile görüntülendi
Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - 2020 Burç yorumları
Günlük burç yorumları 11 Nisan 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları) - 2020 Burç yorumları
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik
Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
Milli Savunma Bakanlığı'nda görevli bir sivil memur koronavirüsten hayatını kaybetti
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
46 yaşındaki Vieri, 2. kez baba oldu
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı
Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı
Manisa'da madende göçük: 3 ölü, 1 yaralı
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı
New York, yaklaşık 162 bin Kovid-19 vakasıyla tüm ülkeleri geride bıraktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Günlük test sayısında 30 bini aştık
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Uğurcan'ın meydan okumasını kabul eden Alexander Sörloth mutfağa girdi
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Fransız bilim insanları koronavirüsün 3 yeni belirtisini daha ortaya çıkardı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Saruhan Oluç Özlem Zengin Devlet Bahçeli Hakkı Saruhan Oluç
Magazin Hadise Dilan Çıtak Pınar Deniz Acun Ilıcalı
Spor Falcao Fatih Terim Sergen Yalçın Dorukhan Toköz Malcolm Thomas
Daha Fazla Nisan Futbolcu Zonguldak Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Karantinada sürpriz doğum günü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.4.2020 13:17:39. #1.15#
title