Karantinada satışlar düştü, Haziran'da sıçrama yaşanacak
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Karantinada satışlar düştü, Haziran'da sıçrama yaşanacak

Nisan ayında 42 bin 783 olan konut satışları, Mayıs ayında pandeminin de etkisi ile bir önceki yılın aynı ayına göre %44,6 azalarak 50 bin 936 oldu.

Karantinada satışlar düştü, Haziran'da sıçrama yaşanacak
15.06.2020 10:19 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:25

Covit19 salgının etkisi TÜİK Mayıs ayı satış rakamlarında da görüldü.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Mayıs ayında gerek Ramazan Bayramı tatili, gerekse sokağa çıkma yasaklarının yoğunluğu konut satışlarını düşürdü. Özellikle yabancılara yapılan satışlarda da ulaşım kısıtlamalarının etkisi bu ayda devam etti. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre %78,1 azalarak 860 oldu. Haziran ayı rakamlarında ise satışlarda sıçrama yapılacak" dedi.

2. Eldeki Satışlar Artmaya Devam Ediyor

1. eldeki stokların azalması sonrasında 2. eldeki satış rakamlarının arttığını belirten Özelmacıklı "2. el konut satışları 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %37,7 azalış göstererek 34 bin 76 oldu. Bu dönemde ipotekli satışlar ise bir önceki yılın aynı ayına göre %23,9 artış göstererek 18 bin 483 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %36,3 olarak gerçekleşti" dedi.

Avantajlı Kredide Beyan Affı İhtiyaç

Değer artış kazancı vergisinin avantajlı konut kredisinde bir engel olduğunu da belirten Altın Emlak Genel Müdürü "Satışlara beyan affı getirilmesi taşınmazların gerçek değer beyanını sağlayabilir. Hatta bu aftan faydalanan malikler için tapu harçlarında indirim de sağlanabilir. 2. Eldeki satışlarda düşük değerler, yüksek oranda kredi çekilmesine engel oluyor" dedi.

Kaynak: Bültenler

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