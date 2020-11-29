Karantinada olması gerekirken trafik kontrolünde yakalandı
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Karantinada olması gerekirken trafik kontrolünde yakalandı

29.11.2020 19:28 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:28
Karantinada olması gerekirken trafik kontrolünde yakalandı

Eskişehir'de denetim yapan trafik ekipleri karantinada olması gereken bir vatandaş dışarıda yakalandı.

Eskişehir'de denetim yapan trafik ekipleri karantinada olması gereken bir vatandaş dışarıda yakalandı.

Çarşı Polis Merkezi Amirliği trafik ekiplerinin Haci Ali Bey mahallesinde yaptıkları kontrolde karantinada olması gereken M.B. isimli şüpheli yakalandı. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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