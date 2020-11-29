Karantinada olması gerekirken trafik kontrolünde yakalandı
29.11.2020 19:28 | Son Güncelleme: 29.11.2020 19:28
Eskişehir'de denetim yapan trafik ekipleri karantinada olması gereken bir vatandaş dışarıda yakalandı.
Eskişehir'de denetim yapan trafik ekipleri karantinada olması gereken bir vatandaş dışarıda yakalandı.
Çarşı Polis Merkezi Amirliği trafik ekiplerinin Haci Ali Bey mahallesinde yaptıkları kontrolde karantinada olması gereken M.B. isimli şüpheli yakalandı. Şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı