Karantinada olması gerekirken pazar yeri girişinde yakalandı
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Karantinada olması gerekirken pazar yeri girişinde yakalandı

08.12.2020 20:56 | Son Güncelleme: 08.12.2020 21:00
Karantinada olması gerekirken pazar yeri girişinde yakalandı

BARTIN'da, koronavirüs testi pozitif çıkan S.Ç. (40), pazar yeri girişinde yakalandı.

BARTIN'da, koronavirüs testi pozitif çıkan S.Ç. (40), pazar yeri girişinde yakalandı. Akli dengesi yerinde olmadığı öğrenilen S.Ç., filyasyon ekipleri tarafından tedavisi için hastaneye götürüldü.

Bartın'da koronavirüs tedbirleri kapsamında pazar yerindeki giriş noktalarında vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) sorgulaması yapılıyor. Bugün pazar yeri girişinde yapılan kontrollerde akli dengesi yerinde olmayan S.Ç.'nin HES sorgusunda Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine evinde karantinada olması gerektiği tespit edildi. Polis ekipleri S.Ç.'yi kontrol noktasında izole ederek durumu filyasyon ekiplerine bildirdi. Pazar yerine gelen ekipler, S.Ç.'yi Bartın Devlet Hastanesi pandemi servisine götürdü.


Karantinada olması gerekirken pazar yeri girişinde yakalandı
Karantinada olması gerekirken pazar yeri girişinde yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan ACAR

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