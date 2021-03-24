Karantinada olması gerekirken, otogarda yakalandı
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Karantinada olması gerekirken, otogarda yakalandı

24.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:00
Karantinada olması gerekirken, otogarda yakalandı

Kastamonu'da korona virüs testi pozitif çıkmasına rağmen seyahat etmek için şehirler arası otobüs terminaline gelen şahıs, yapılan HES kodu sorgulamasına yakalandı.

Kastamonu'da korona virüs testi pozitif çıkmasına rağmen seyahat etmek için şehirler arası otobüs terminaline gelen şahıs, yapılan HES kodu sorgulamasına yakalandı. Şahıs, valilikçe belirlenen yurda yerleştirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından vaka artışının en yüksek olduğu iller arasında açıklanan Kastamonu'da, test sonucu pozitif çıkan bir vatandaş yolcu otobüsü ile seyahat etmek için Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminaline geldi. Otogar girişinde yapılan HES kodu sorgulamasında test sonucunun pozitif çıktığı tespit edilen şahıs, gözetim altına alınarak, Kastamonu Valiliği'nce belirlenen yurda yerleştirildi. Şahıs karantinaya alındıktan sonra ise otogar içinde geniş kapsamlı dezenfekte çalışması yapıldı.

"Vakaların artış göstermesiyle tedbirler arttırıldı"

Otogar girişine kurdukları kontrol noktası ile vatandaşlara HES kodu sorgulaması yaptıklarını kaydeden Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali Müdürü Fatih Yaman, şu ifadeleri kullandı:

"Bizler bu konuyu üç aşamalı şekilde uyguluyoruz. Birincisi otogarın içerisine girerken sorgulama yapılıyor, ardından yazıhanelerden bilet alırken de mutlaka HES sorgulaması yapıyoruz. Üçüncü aşamada başkasının kimlik numarası ya da kimliğiyle bilet alınmasının önüne geçebilmek için, otogar çıkışında otobüslerimizi durdurarak bilet ve kimlik kontrolünde bulunuyoruz. Bu sayede vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Bizler de bunu en iyi şekilde yapmakla görev edindik. Bu uygulamamız vakaların artış göstermesine üzerine daha da arttırıldı. 1 haftadır denetimlerimizi daha da yoğunlaştırdık. Hatta yaptığımız bu HES sorgulamasında riskli görünen bir vatandaşımızı da yakaladık. Riskli olan vatandaşımızı hemen güvenlik görevlilerimize bildirerek terminalimizden uzak tutuyoruz." - KASTAMONU

Karantinada olması gerekirken, otogarda yakalandı
Karantinada olması gerekirken, otogarda yakalandı
Karantinada olması gerekirken, otogarda yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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