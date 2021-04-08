Karantinada olması gerekirken otobüste yakalandı: 4 bin 50 lira ceza yedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karantinada olması gerekirken otobüste yakalandı: 4 bin 50 lira ceza yedi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karantinada olması gerekirken otobüste yakalandı: 4 bin 50 lira ceza yedi

Kırıkkale'de durdurulan otobüste polis ekiplerince yapılan HES kodu kontrollerinde "risklidir" grubundaki bir yolcu karantina yurduna yerleştirildi.

Kırıkkale'de durdurulan otobüste polis ekiplerince yapılan HES kodu kontrollerinde "risklidir" grubundaki bir yolcu karantina yurduna yerleştirildi. Yolcuya, insan sağlığını tehlikeye atma gerekçesiyle de 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde, korona virüs salgınıyla mücadelenin etkin sürdürülebilmesi için denetimler sürüyor. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşaktaki kontrol noktasında polis ekipleri, Ankara'dan Tokat'a seyahat eden otobüsteki kişilerin "HES kodu" sorgulamasını yaptı. Kontroller sırasında HES kodu "riskli" gurubunda yer alan M.A. (62) isimli yolcunun karantinada olması gerektiği belirlendi.

Polis, İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) görevlilerine durumu bildirdi. "Riskli" grubunda yer alan M.A.'ya toplum sağlığını tehlikeye atma nedeniyle 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı. Otobüs firmasına da tedbirlere uymamaktan 4 bin 50 lira ceza kesildi.

M.A., salgın denetim ekiplerince karantina yurduna yerleştirildi. - KIRIKKALE

Karantinada olması gerekirken otobüste yakalandı: 4 bin 50 lira ceza yedi
Karantinada olması gerekirken otobüste yakalandı: 4 bin 50 lira ceza yedi
Karantinada olması gerekirken otobüste yakalandı: 4 bin 50 lira ceza yedi
Karantinada olması gerekirken otobüste yakalandı: 4 bin 50 lira ceza yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Burak Deniz Şeyma Subaşı Demet Özdemir
Spor Ali Koç Mesut Özil Ozan Tufan Yılmaz Vural Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Konya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karantinada olması gerekirken otobüste yakalandı: 4 bin 50 lira ceza yedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 14:43:34. #1.15#
title