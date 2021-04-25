Karantinada olması gerekirken okey masasında yakalandı
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Karantinada olması gerekirken okey masasında yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta polis ekipleri, kumarhaneye çevrilen bir daireye yaptıkları baskında adete şoke oldular.

Esenyurt'ta polis ekipleri, kumarhaneye çevrilen bir daireye yaptıkları baskında adete şoke oldular. Yapılan baskında eşi pozitif olduğu için karantina altında olması gereken temaslı bir kişi okey masasında yakalanırken, çay kovasının içinden de silah çıktı. Tıka basa dolu olan dairede oyun oynayan 46 kişiye toplam 159 bin 774 lira ceza kesilirken, okey masasındaki bir kadının 'iftara çağrıldım' demesi dikkat çekti.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi 1990. sokakta bulunan bir site içindeki dairenin kumarhaneye çevrildiği bilgisine ulaştı. Gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri harekete geçerek daireye baskın düzenledi. Yapılan baskında 46 kişi oyun oynarken yakalanırken, çay kovasının içinden 1 adet tabanca ele geçirildi.

Pandemi nedeniyle getirilen kısıtlamaları hiçe sayarak kumar oynayan kişilere toplamda 159 bin 744 lira para cezası kesildi.

Karantinada olması gerekirken okey masasında çıktı

Baskında yakalanan kişilerin Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldığı esnada şaşırtan bir olay yaşandı. Yapılan taramada 1 kişinin karantinada olması gerekirken, kumarhanede oyun oynadığı ortaya çıktı. Eşinin pozitif olması nedeniyle temaslı olan Ali S. isimli şahsın karantinayı ihlal ettiği belirlendi. Polis ekiplerinin ihbarı üzerine gelen filyasyon ekipleri tarafından şahıs hastaneye götürüldü.

"Ben karantinanın bitiş süresini yanlış okumuşum"

Eşinin korona olduğunu kendinin sadece temaslı olduğunu ifade eden Ali S., "Bugün yasağımın dolduğunu biliyordum. Ancak bir gün daha karantinada olmam gerekiyormuş. Eşim pozitif çıktı diye ben de karantinadaydım" sözleriyle kendini savundu.

Okey masasında polis ekiplerine yakalanan bir kadının ise, "Ben iftara geldim. Yemek yedim arkadan siz girdiniz" demesi pes dedirtti.

-İHA-

Karantinada olması gerekirken okey masasında yakalandı
Karantinada olması gerekirken okey masasında yakalandı
Karantinada olması gerekirken okey masasında yakalandı
Karantinada olması gerekirken okey masasında yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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