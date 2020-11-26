Karantinada olması gerekirken, maskesiz yakalandı
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Karantinada olması gerekirken, maskesiz yakalandı

26.11.2020 15:11 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:15
Karantinada olması gerekirken, maskesiz yakalandı

DÜZCE'de, caddede yapılan denetimler sırasında maske takmayan Oğuz Yaman'ın karantinada bulunması gerektiği tespit edildi.

DÜZCE'de, caddede yapılan denetimler sırasında maske takmayan Oğuz Yaman'ın karantinada bulunması gerektiği tespit edildi. Oğuz Yaman, "İstediğiniz kadar ceza kesin zaten param da yok ödemeyeceğim"dedi. Yaman, yurda götürülerek teslim edildi.

Düzce Valiliği tarafından alınan kararla şehrin en işlek caddesi olan İstanbul Caddesi'ne HES kodu ile girilmeye başlandı. İstanbul Caddesi'nin başına ve sonuna konulan ekipler vatandaşların ateşlerini ölçtükleri gibi HES kodu sorgulaması yaptı. HES kodu olmayan vatandaşlar polis ekiplerince uyarılarak HES kodu edinmeleri istendi. Caddede yapılan uygulamalarda, maskesiz gezen vatandaşlara cezai işlem uygulandı.

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Maske takmayan Oğuz Yaman'ın kimliği kontrol edildi. Oğuz Yaman'ın karantinada bulunması gerektiği belirlenirken, polislere karşı gelince gözaltına alındı. Oğuz Yaman karantinada bulunması gerektiği için yurda götürüldü. Oğuz Yaman polislerin cezai işlem uygulanacağı uyarısı üzerine, "İstediğiniz kadar ceza kesin zaten param yok ödemeyeceğim" dedi.

Karantinada olması gerekirken, maskesiz yakalandı
Karantinada olması gerekirken, maskesiz yakalandı
Karantinada olması gerekirken, maskesiz yakalandı
Karantinada olması gerekirken, maskesiz yakalandı
Karantinada olması gerekirken, maskesiz yakalandı
Karantinada olması gerekirken, maskesiz yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tezcan SOLMAZ

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