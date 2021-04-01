Karantinada olması gerekirken, köy meydanında gezerken yakalandı

Kırklareli'nde korona virüs karantina kurallarına uymadığı tespit edilen kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

Kırklareli'nde korona virüs karantina kurallarına uymadığı tespit edilen kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

Alınan bilgiye göre; Babaeski ilçesine bağlı Nacak köyünde jandarma ekiplerinin denetimi sırasında Covid-19 nedeniyle evinde, karantinada olması gereken kişinin, izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit edildi. Ekipler tarafından yakalanan M.S.A.'ya karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanırken, şahıs Kredi ve Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı