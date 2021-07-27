Karantinada olması gerekirken kişi trafikte yakalandı

Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi Saray - İSKİ yol ayrımında jandarma ekiplerinin denetimi sırasında kovid-19 nedeniyle evinde, karantinada olması gereken kişinin, izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit edildi.

Ekipler tarafından yakalanan Y.S. karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulandı. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı