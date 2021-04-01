Karantinada olması gerekirken, fabrikada çalışırken yakalandı
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Karantinada olması gerekirken, fabrikada çalışırken yakalandı

İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Haberler | Sağlık

Karantinada olması gerekirken, fabrikada çalışırken yakalandı Covid-19 testi yaptırıp fabrikada işbaşı yapan kadın ekipleri harekete geçirdi Karabük'ün Safranbolu ilçesinde korona virüs testi yaptırdıktan sonra çalıştığı fabrikada iş başı yapan kadın ekipleri harekete geçirdi.

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Karantinada olması gerekirken, fabrikada çalışırken yakalandı

Covid-19 testi yaptırıp fabrikada işbaşı yapan kadın ekipleri harekete geçirdi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde korona virüs testi yaptırdıktan sonra çalıştığı fabrikada iş başı yapan kadın ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Nevin Ö. isimli kadın, pozitif vaka ile temaslı olduğu için hastaneye başvurarak korona virüs testi yaptırdı. Hastaneden ayrıldıktan sonra karantinada kalması gereken Nevin Ö., daha sonra ilçeye bağlı Bostanbükü köyünde çalıştığı fabrikaya giderek iş başı yaptı. Durumdan şüphelenen çalışanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan kadın evine götürülerek karantina altına alınırken, karantina ihlalinden hakkında idari işlem yapıldı.

Karantinada olması gerekirken, fabrikada çalışırken yakalandı
Karantinada olması gerekirken, fabrikada çalışırken yakalandı
Karantinada olması gerekirken, fabrikada çalışırken yakalandı
Karantinada olması gerekirken, fabrikada çalışırken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI

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