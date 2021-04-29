Karantinada olması gerekirken eylem için meydana çıkmış
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Karantinada olması gerekirken eylem için meydana çıkmış

Karantinada olması gerekirken eylem için meydana çıkmış
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'de 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle basın açıklaması yapmak isteyen grupta gözaltına alınan bir kişinin korona virüs (Covid-19) hastasıyla temaslı olduğu ve karantinayı ihlal ettiği belirlendi.

İzmir'de 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle basın açıklaması yapmak isteyen grupta gözaltına alınan bir kişinin korona virüs (Covid-19) hastasıyla temaslı olduğu ve karantinayı ihlal ettiği belirlendi. Karantinayı ihlal ettiği için idari para cezası uygulanan kişi, KYK yurduna götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle Konak Meydanı'nda basın açıklaması yapmak isteyen grup, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) öncülüğünde tarihi Saat Kulesi önünde toplandı. Tüm uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti. Müdahalede gruptaki 3 kişi gözaltına alındı.

Yapılan incelemede gözaltına alınanlardan E.Ö.'nün korona virüs hastasıyla temaslı olduğu ve karantinada bulunması gerekirken eyleme katıldığı tespit edildi. Karantina kurallarını ihlal etmekten idari para cezası uygulanan E.Ö., daha sonra Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna götürüldü. Gözaltına alınan diğer 2 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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