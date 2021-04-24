Karantinada olması gerekirken çarşıda gezerken yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karantinada olması gerekirken çarşıda gezerken yakalandı

Karantinada olması gerekirken çarşıda gezerken yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırklareli'nde korona virüs karantina kurallarına uymadığı tespit edilen kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Kırklareli'nde korona virüs karantina kurallarına uymadığı tespit edilen kişi, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürürken Pınar Mahallesi'nde karantinada olması gerek M.Ç.'nin evinde olmadığı tespit edildi. Ekipleri M.Ç.'yi bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerim başlatmış olduğu çalışma sonucunda M.Ç çarşıda gezerken yakalandı.

Yakalanan M.Ç'ye karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanırken Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 22 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 354 kişi vefat etti, 54 bin 791 yeni vaka tespit edildi
Korona virüs bunalımına girip canına kıydı
Korona virüs bunalımına girip canına kıydı
Bilim Kurulu üyesi ''Bu bir savaş'' diyerek çağrı yaptı: Tam kapanma kaçınılmaz
Bilim Kurulu üyesi ''Bu bir savaş'' diyerek çağrı yaptı: Tam kapanma kaçınılmaz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Vedat Bilgin Nikos Dendias Süleyman Soylu
Magazin Demet Akalın Kaan Yıldırım Toprak Sergen Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Fırat Aydınus Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karantinada olması gerekirken çarşıda gezerken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.4.2021 13:54:01. #1.15#

title