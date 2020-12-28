Karantinada olması gerekirken bankaya para çekmeye geldi
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Karantinada olması gerekirken bankaya para çekmeye geldi

28.12.2020 17:36 | Son Güncelleme: 28.12.2020 17:42

Karantinada olması gerekirken bankaya para çekmeye geldi -Bankaya gelen şahsın, HES kodu sorgulamasında karantinada olması gerektiği ortaya çıktı Kastamonu'nun Cide ilçesinde bankaya para çekmeye gelen şahsın yapılan HES kodu sorgulamasında karantinada olması gerektiği ortaya çıktı.

Karantinada olması gerekirken bankaya para çekmeye geldi

-Bankaya gelen şahsın, HES kodu sorgulamasında karantinada olması gerektiği ortaya çıktı

KASTAMONU - Kastamonu'nun Cide ilçesinde bankaya para çekmeye gelen şahsın yapılan HES kodu sorgulamasında karantinada olması gerektiği ortaya çıktı. Polis ekipleri, şahıs hakkında cezai işlem yaparak zorunlu karantinaya aldı.

Edinilen bilgiye göre, Cide'de ikamet eden Muzaffer D., bir bankaya para çekmek için gitti. Bankada sıra beklediği esnada güvenlik görevlisi tarafından yapılan HES kodu sorgulamasında Muzaffer D'nin Covid-19 şüphelisi olduğu ve karantinayı ihlal ederek bankaya geldiği belirlendi. Polis ekiplerine haber verilmesi üzerine Muzaffer D., cezai işlem uygulanarak zorunlu karantinaya alındı.

Karantinada olması gerekirken bankaya para çekmeye geldi
Karantinada olması gerekirken bankaya para çekmeye geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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