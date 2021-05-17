Karantinada olması gereken kişi trafikte yakalandı

Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Kırklareli'nde korona virüs mücadelesi kapsamında karantinada olması gereken 1 kişi trafik uygulamasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Demircihalil köyünde jandarma ekiplerinin denetimi sırasında covid-19 nedeniyle evinde, karantinada olması gereken kişinin, izolasyon kurallarını ihlal ettiği tespit etti. Ekipler tarafından yakalanan E.E. karantina kuralına uymamaktan 3 bin 150 lira ceza uygulanmasının ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna yerleştirildi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı